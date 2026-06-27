Pensacola Open Chess Tournament
Pensacola Open Chess Tournament
The Pensacola Chess Club is sponsoring the Pensacola Open Chess Tournament on July 25, 2026 at the Gateway church of Christ.
See the attached flier for details.
PensacolaChessClub@gmail.com
https://www.facebook.com/PensacolaChessClub
Gateway church of Christ
40
08:15 AM - 05:15 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
The Pensacola Chess Club
850 684 0003
PensacolaChessClub@gmail.com
Gateway church of Christ
445 Creighton RoadPensacola, Florida 32504
(850)476-4466
receptionist@gatewaycoc.org