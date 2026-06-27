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Pensacola Open Chess Tournament

Pensacola Open Chess Tournament

The Pensacola Chess Club is sponsoring the Pensacola Open Chess Tournament on July 25, 2026 at the Gateway church of Christ.
See the attached flier for details.

PensacolaChessClub@gmail.com
https://www.facebook.com/PensacolaChessClub

Gateway church of Christ
40
08:15 AM - 05:15 PM on Sat, 25 Jul 2026

Event Supported By

The Pensacola Chess Club
850 684 0003
PensacolaChessClub@gmail.com
https://www.facebook.com/PensacolaChessClub
Gateway church of Christ
445 Creighton Road
Pensacola, Florida 32504
(850)476-4466
receptionist@gatewaycoc.org
https://www.gatewaycoc.org/