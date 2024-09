Wednesday's update: Helene is a hurricane, weather worsens across Florida

(información en español abajo)

The National Hurricane Center has announced that Hurricane Hunters found hurricane-force winds in Helene, therefore the storm is now officially a hurricane. The next 24 hours will be for Helene to intensify, likely reaching category 3 status, with maximum sustained winds of at least 111 mph before making landfall around Carrabelle, Florida on Thursday evening.

Helene is traveling over very warm waters and there is not much wind shear to prevent it from intensifying. There is a hurricane warning in effect from Anclote River to Mexico Beach and a tropical storm warning from the Tampa Bay area southward to Charlotte Harbor. A hurricane watch from Englewood to Anclote River, including Tampa Bay.

Once the system makes landfall it will slowly downgrade categories, but it will also slow down, therefore expect rain to become a big concern, especially over areas across

the Southeast, where they have been dealing with drought, therefore flooding will become more likely.

Impacts

Hurricane Helene will bring heavy rain, especially along the West Coast of Florida, the Panhandle, and North Florida. Storm surge and its huge wind field will bring life-threatening conditions and widespread power outages.

Storm surges could be as high as 15 feet along the Florida Big Bend and through the upper area of Tampa Bay. Across the Tampa Bay area storm surge could be as high as 8 feet and Southwest Florida could experience storm search as high as 5 feet in some spots.

The wind field is e expanding as it travels over the eastern Gulf of Mexico. Tropical storm force winds extend outward up to 275 miles from the center to the east, according to the 11 a.m. National Hurricane Center's bulletin.

Keep in mind that Florida will continue to be east of the center therefore tropical storm-force winds are likely across much of the state. The highest probability of tropical-storm-force winds is across the West Coast of Florida through the Panhandle. South Florida will have breezy conditions and gutsy winds at times, especially when the rainbands move in as they have Wednesday morning. For South Florida, the heaviest rain and gustier winds will be between Wednesday night and Thursday morning.

Rainbands will travel across the entire Peninsula. The most active day will be on Thursday as heavy rainfall and thunderstorms embedded in these rainbands could also produce a few tornadoes. For South Florida, accumulations may vary between 2 to 4 inches, but some areas could have more, depending on the rainbands and their intensity. West and Southwest Florida have received plenty of rainfall in August and September, so flooding is more likely to happen due to the ground being well-saturated. Flash floods are likely across the panhandle along I-10 from Tallahassee to Jacksonville and along I-75 from north Florida to Central Florida, including Tampa. up to 12 inches of rain are possible across the Panhandle, especially from Apalachicola to Tallahassee.

Please finish preparations by Wednesday afternoon if you’re across South Florida and by Wednesday evening for anyone located from Central Florida northward. Weather conditions will quickly deteriorate throughout the day on Wednesday and become the worst on Thursday.

We will continue to monitor and bring you updates throughout the day and more frequently as the storm approaches.

————————————————-

El Centro Nacional de Huracanes ha anunciado que los cazadores de huracanes encontraron vientos huracanados en Helene, por lo que la tormenta ahora es oficialmente un huracán. Las próximas 24 horas serán para que Helene se intensifique, probablemente alcanzando la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de al menos 111 mph antes de tocar tierra cerca de Carrabelle, Florida, el jueves por la noche.

Helene está viajando sobre aguas muy cálidas y no hay mucha cizalladura del viento que impida que se intensifique. Hay un aviso de huracán vigente desde el río Anclote hasta Mexico Beach y un aviso de tormenta tropical desde el área de la bahía de Tampa hacia el sur hasta Charlotte Harbor. Hay una vigilancia de huracán desde Englewood hasta el río Anclote, incluida la bahía de Tampa.

Una vez que el sistema toque tierra, bajará de categoría lentamente, pero también disminuirá su velocidad, por lo tanto, se espera que la lluvia se convierta en una gran preocupación, especialmente en áreas del sudeste, donde han estado lidiando con la sequía, por lo tanto, las inundaciones serán más probables.

Impactos

El Huracán Helene traerá fuertes lluvias, especialmente a lo largo de la costa oeste de Florida, el Panhandle y el norte de Florida. La marejada ciclónica y su enorme campo de viento traerán condiciones potencialmente mortales y cortes de energía generalizados.

Las marejadas ciclónicas podrían alcanzar los 15 pies a lo largo del Big Bend de Florida y a través del área superior de la Bahía de Tampa. En el área de la Bahía de Tampa, la marejada ciclónica podría alcanzar los 8 pies y el suroeste de Florida podría experimentar tormentas de hasta 5 pies en algunos lugares.

El campo de viento se está expandiendo a medida que viaja sobre el este del Golfo de México. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 275 millas desde el centro hacia el este, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes de las 11 a.m.

Tenga en cuenta que Florida continuará estando al este del centro, por lo tanto, es probable que haya vientos con fuerza de tormenta tropical en gran parte del estado. La mayor probabilidad de vientos con fuerza de tormenta tropical es en la costa oeste de Florida a través del Panhandle. El sur de Florida tendrá condiciones ventosas y vientos fuertes a veces, especialmente cuando las bandas de lluvia se muevan como lo hicieron el miércoles por la mañana. Para el sur de Florida, la lluvia más fuerte y los vientos más racheados se darán entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.

Las bandas de lluvia se extenderán por toda la península. El día más activo será el jueves, ya que las fuertes lluvias y tormentas eléctricas incrustadas en estas bandas de lluvia también podrían producir algunos tornados. Para el sur de Florida, las acumulaciones pueden variar entre 2 y 4 pulgadas, pero algunas áreas podrían tener más, dependiendo de las bandas de lluvia y su intensidad. El oeste y el suroeste de Florida han recibido abundantes lluvias en agosto y septiembre, por lo que es más probable que se produzcan inundaciones debido a que el suelo está bien saturado. Es probable que se produzcan inundaciones repentinas en el Panhandle a lo largo de la I-10 desde Tallahassee hasta Jacksonville y a lo largo de la I-75 desde el norte de Florida hasta el centro de Florida, incluida Tampa. Es posible que caigan hasta 12 pulgadas de lluvia en el Panhandle, especialmente desde Apalachicola hasta Tallahassee.

Por favor, finalice los preparativos el miércoles por la tarde si se encuentra en el sur de Florida y el miércoles por la noche si se encuentra en el centro de Florida hacia el norte. Las condiciones meteorológicas se deteriorarán rápidamente durante el día del miércoles y empeorarán el jueves.

Seguiremos monitoreando y brindándole actualizaciones durante el día y con mayor frecuencia a medida que se acerque la tormenta.