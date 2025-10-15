© 2025 | WUWF Public Media
11000 University Parkway
Pensacola, FL 32514
850 474-2787
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Argentina: La reina de la bailanta

By Karla Gachet
Published October 15, 2025 at 2:00 PM CDT
Melissa Lobos, the lead singer for the dissident band Cachitas Now!, performs at Ciudad de Gatos bar in La Plata, Argentina, on July 28, 2024.
Karla Gachet /
Melissa Lobos, vocalista de la banda disidente Cachitas Now!, se presenta en el bar Ciudad de Gatos en La Plata, Argentina, el 28 de julio de 2024.

Esta cobertura es parte de una serie especial, Cumbia across Latin America, un reportaje visual en seis países documentado durante varios años, que abarca seis países y cubre a las personas, lugares y culturas que mantienen vivo este género musical.

Luciano Rombolá, conductor del programa radial y digital Cumbia de la Pura, llama a la cumbia argentina "la música tropical del fin del mundo". También dice que no se puede analizar la historia de este fenómeno cumbiero sin pensar en la migración. Hacia la década de 1950, la Universidad de Buenos Aires recibía a migrantes extranjeros que podían estudiar gratuitamente. Esto atrajo a muchos estudiantes de música; uno de ellos fue el costarricense Mario Castellón, quien formó una agrupación junto a dos colombianos, un peruano y un chileno para amenizar una boda. Así nacieron Los Wawancó, una de las bandas de cumbia más icónicas y fundacionales de Argentina.

A party before a soccer match at the stadium La Bombonerita in Buenos Aires' La Boca barrio on Aug. 4, 2024.
Karla Gachet /
Una fiesta previa a un partido de fútbol en el estadio La Bombonerita, en el barrio de La Boca, Buenos Aires, el 4 de agosto de 2024.
The cumbia band Los Seniors perform at a birthday party for a Bolivian family in Gregorio de Laferrère, a city outside Buenos Aires, Argentina, on Aug. 2, 2024.
Karla Gachet /
La banda de cumbia Los Seniors se presenta en una fiesta de cumpleaños de una familia boliviana en Gregorio de Laferrère, una ciudad cercana a Buenos Aires, Argentina, el 2 de agosto de 2024.
Pianist Miguel Loubet, the last surviving member of Los Wawancó, poses for a portrait on Aug. 1, 2024.
Karla Gachet /
El pianista Miguel Loubet, último integrante vivo de Los Wawancó, posa para un retrato el 1 de agosto de 2024.

A través de los años, llegaron otras influencias a la cumbia argentina, que incluyen —pero no se limitan— a la chicha y al huayno tropical de Bolivia, la cachaca de Paraguay, las cumbias chicheras, chacaloneras y norteñas del Perú, y, por supuesto, la cumbia colombiana.

The band Bandy2 performs at La Peña de Mario Ibarra in Buenos Aires' La Boca barrio on July 28, 2024. The place is filled with lovers of northern cumbia.
Karla Gachet /
La banda Bandy2 se presenta en La Peña de Mario Ibarra, en el barrio de La Boca, Buenos Aires, el 28 de julio de 2024. El lugar está lleno de amantes de la cumbia del norte.
People gather at La Peña de Mario Ibarra in the La Boca neighborhood of Buenos Aires to celebrate Pachamama Day on Aug. 1, 2024. Members of the Bolivian, Salta and Jujuy communities take part in the traditional Andean ceremony honoring Mother Earth.
Karla Gachet /
Personas se reúnen en La Peña de Mario Ibarra, en el barrio de La Boca de Buenos Aires, para celebrar el Día de la Pachamama, el 1 de agosto de 2024. Miembros de las comunidades boliviana, salteña y jujeña participan en la ceremonia andina tradicional en honor a la Madre Tierra.
Martin Oropeza, the crowd entertainer for the band Sabor Karpero, gets ready for a performance at the Peña de Mario Ibarra in Buenos Aires' La Boca barrio on July 28, 2024.
Karla Gachet /
Martín Oropeza, animador del público de la banda Sabor Karpero, se prepara para una presentación en La Peña de Mario Ibarra, en el barrio de La Boca, Buenos Aires, el 28 de julio de 2024.
People gather for a street party in Buenos Aires' La Boca barrio before a soccer match at the La Bombonerita stadium on July 31, 2024. Pre-game celebrations take place throughout the area, with cumbia bands often hired to perform outside food and drink establishments.
Karla Gachet /
La gente se reúne para una fiesta callejera en el barrio de La Boca, Buenos Aires, antes de un partido de fútbol en el estadio La Bombonerita, el 31 de julio de 2024. Las celebraciones previas al partido se extienden por toda la zona, y a menudo se contratan bandas de cumbia para tocar frente a locales de comida y bebida.

Durante la dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983, muchas personas migraron a la capital en busca de mejores oportunidades. Así se fue poblando el conurbano bonaerense, una especie de zona intermedia entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, donde migrantes de otras regiones y países encontraron vivienda accesible. Con el regreso a la democracia en los años ochenta, se abrieron boliches bailables donde las comunidades y sus conjuntos musicales contaban con un espacio propio. A muchos de estos lugares se los denomina bailantas, un término originalmente peyorativo, ya que estos salones de baile estuvieron históricamente asociados a comunidades trabajadoras y marginadas de menor estatus social. Sin embargo, el término ha sido reapropiado por las comunidades cumbieras. A la cumbia también se la ha denominado música de "negros", ya que históricamente ha sido consumida por las clases populares y migrantes.

A view of Maciel Island, a neighborhood in Dock Sud, a town just outside Buenos Aires, on Aug. 3, 2024. Cumbia groups from Santa Fe first performed here outside their province, helping popularize "cumbia santafesina," a blend of traditional cumbia featuring accordion and guitar.
Karla Gachet /
Vista de Isla Maciel, un barrio de Dock Sud, una localidad a las afueras de Buenos Aires, el 3 de agosto de 2024. Grupos de cumbia de Santa Fe se presentaron aquí por primera vez fuera de su provincia, ayudando a popularizar la "cumbia santafesina", una fusión de la cumbia tradicional con acordeón y guitarra.
Adrián and Deborah Chauque pose for a portrait at their home in Buenos Aires on Aug. 2, 2024. Adrián is the frontman of Adrián y los Dados Negros, a 1980s cumbia band that continues to perform in Argentina and Bolivia.
Karla Gachet /
Adrián y Deborah Chauque posan para un retrato en su casa en Buenos Aires, el 2 de agosto de 2024. Adrián es el líder de Adrián y los Dados Negros, una banda de cumbia de los años 80 que continúa presentándose en Argentina y Bolivia.
Adrián Chauque y los Dados Negros perform at El Maza bar in Buenos Aires, Argentina, on Aug. 2, 2024.
Karla Gachet /
Adrián Chauque y los Dados Negros se presentan en el bar El Maza, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de agosto de 2024.
Adrián Chauque is hugged by a fan in El Maza bar in Buenos Aires, Argentina, on Aug. 2, 2024.
Karla Gachet /
Adrián Chauque es abrazado por un fanático en el bar El Maza en Buenos Aires, Argentina, el 2 de agosto de 2024.
Adrián Chauque y los Dados Negros perform at a bar in Buenos Aires, Argentina, on Aug. 2, 2024.
Karla Gachet /
Adrián Chauque y los Dados Negros se presentan en un bar de Buenos Aires, Argentina, el 2 de agosto de 2024.

A medida que la demografía de Argentina ha evolucionado, también lo ha hecho su cumbia, convirtiéndose en un reflejo de las diversas voces y experiencias que dan forma a la nación hoy en día. Mientras Adrián Chauque y los Dados Negros animan las fiestas de bolivianos y migrantes del norte argentino en alguna bailanta del conurbano, Rocío Quiroz canta su cumbia villera en Pasión de Sábado, y Cachitas Now!, una banda disidente, le canta a un público universitario y queer en La Plata. Adrián interpreta las cumbias de antes, las de amor y desamor; Rocío también, pero con un lenguaje más callejero. Las Cachitas, cansadas de las letras misóginas de muchas cumbias, decidieron ponerle su propia impronta al género y apropiarse de este ritmo. Melissa Lobos, vocalista de Cachitas Now!, afirma: "¡La cumbia es de todes! No hay que ser ajeno al contexto en el que estamos. No se pueden tener ideas tan tajantes: 'la cumbia es esto y no lo otro'. Para mí, la cumbia buena es la que me hace bailar o la que tiene un estribillo que me dan ganas de cantar a los gritos".

Zoe Ailín Banari, Sol Aguirre and Tiara Florencia Banari, fans of Rocío Quiroz, pose for a portrait outside the studio where the TV show Pasión de Sábado is filmed in Buenos Aires on July 27, 2024. Quiroz is a regular guest on the show.
Karla Gachet /
Zoe Ailín Banari, Sol Aguirre y Tiara Florencia Banari, seguidoras de Rocío Quiroz, posan para un retrato frente al estudio donde se graba el programa de televisión Pasión de Sábado, en Buenos Aires, el 27 de julio de 2024. Quiroz es invitada habitual del programa.
Fans of Rocío Quiroz, a popular cumbia villera singer, gather to ask for her autograph as she leaves a concert on July 27, 2024. The show took place in the Conurbano, a suburban area surrounding Buenos Aires where many migrant communities live.
Karla Gachet /
Fans de Rocío Quiroz, una popular cantante de cumbia villera, se reúnen para pedirle un autógrafo mientras se retira de un concierto, el 27 de julio de 2024. El show tuvo lugar en el conurbano, una zona suburbana que rodea Buenos Aires, donde viven muchas comunidades migrantes.
Gisela Ressia poses for a portrait at her home near Buenos Aires, Argentina, on Aug. 5, 2024. Ressia pays tribute to the late Gilda, a 1990s cumbia singer who died in a car accident.
Karla Gachet /
Gisela Ressia posa para un retrato en su casa cerca de Buenos Aires, Argentina, el 5 de agosto de 2024. Ressia rinde homenaje a la fallecida Gilda, cantante de cumbia de los años 90 que murió en un accidente de tránsito.
Gilda, pictured here on a fan's T-shirt, became a pagan saint to her followers and an icon of Argentine cumbia.
Karla Gachet /
Gilda, retratada aquí en la camiseta de un fanático, se convirtió en una santa pagana para sus seguidores y un ícono de la cumbia argentina.

En lo único en lo que coinciden casi todos los argentinos —de todas las clases sociales y culturales— es en Gilda. Siendo maestra jardinera, decidió lanzarse a cantar a pesar de no tener el cuerpo voluptuoso de otras artistas de su época. Gilda llegó al corazón de la gente a través de su voz, sus composiciones y las historias que cuentan sus fans, quienes le atribuyen milagros en vida. En aquellos años —la década de 1990— ella ya hablaba de perspectiva de género, de seguir los sueños, de volar alto. Como muchos de sus colegas cumbieros, que han muerto en la carretera por correr de un evento a otro, Gilda falleció en un accidente de tránsito y se convirtió en la santa de la bailanta. Gilda es un símbolo de libertad, y sus canciones siguen siendo interpretadas a lo largo del continente.

Esta cobertura se realizó con el apoyo del programa de Explorers de National Geographic Society.

Karla Gachet es fotoperiodista radicada en Los Ángeles, California. Puedes ver más de su trabajo en su sitio web, karlagachet.com , o en Instagram en @kchete77

Copyright 2025 NPR
Tags
NPR News
Karla Gachet