Florida Primary Election Results

See results for Governor, U.S. House of Representatives, U.S. Senate, and Attorney General results here: https://www.wuwf.org/2022-08-23/here-are-the-key-primary-election-results-from-florida

District Races

State Senator, District 1

Republican

Doug Broxson

John Mills

State Representative, District 1

Republican

Mike Hill

Michelle Salzman

State Representative, District 2

Republican

Alex Andrade

Jordan Karr

Greg Litton

State Representative, District 3

Republican

Mariya Calkins

Joel Rudman

Escambia County

City of Pensacola – Mayor

Sherri Myers

D.C. Reeves

Steve Sharp

Jewel Cannada-Wynn

City Council

District 2

Charles Bare

Brian Hoffman

Charletha Powell

Brian Wyer

District 6

Ann Hill

Maureen Padden

Allison Patton

Escambia County Commissioner

District 2

Kevin Brown (REP)

Michael Kohler (REP)

Chance Walsh (REP)

County Commissioner

District 4

Robert Bender (REP)

Stan McDaniels (REP)

Myra Van Hoose (DEM)

School Board District 1

Kevin Adams

Connor Mann

School Board District 2

Paul Fetsko

Raymond Guillory

Kells Hetherington

School Board District 3

Laura Dortch Elder

David Williams

Emerald Coast Utilities Authority

District 2

Lois Benson

Anderson “Andy” Romagnano

Santa Rosa Island Authority

Thomas Campanella

Jeremy Johnson

Town of Century

Town Council

Seats 3, 4 and 5

Santa Rosa County

Santa Rosa County School District

District 1

Wayne Patterson

Linda Sanborn

District 2

Carol Boston

Alisabeth Janai Lancaster

District 3

Scott Peden

Pete Peters

Gregory Seltzer

Okaloosa County

Okaloosa County School Board

District 1

Jerry Buckman

Lamar White

District 3

Darrell J. Barnhill

Linda Evanchyk

District 5

Diane Kelley

Cara Marion

Board of County Commissioners

CareySue Beasley (REP)

Carolyn Ketchel (REP)

Matt Turpin (REP)